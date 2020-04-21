Власти Камчатки считают, что меры поддержки снизят нагрузку на бизнес на 1 млрд рублей

"Первым пакетом во вторник приняты четыре антикризисных закона. В целом нагрузка на бизнес будет снижена более чем на 900 млн рублей", - сказали в пресс-службе законодательного собрания региона.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апреля, /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края приняли первый региональный пакет антикризисных законов для поддержки предпринимателей в условиях пандемии, благодаря которому нагрузка на бизнес-сообщество полуострова будет снижена почти на миллиард рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Согласно изменениям, в 2020 году от налога на имущество освобождены отели, гостиницы, хостелы, а также общепит. Кроме того, транспортный налог не будут платить предприятия туристической отрасли. Существенно снижена стоимость патента по списку особо пострадавших видов деятельности для предприятий на патентной системе налогообложения. Также снижаются ставки налога для предприятий на упрощенной системе налогообложения. Отмечается, что алкомаркеты не могут претендовать на льготы по данному пакету законов.

Врио главы региона Владимир Солодов, принимавший участие в заседании, сообщил депутатам, что на майскую сессию будет внесен второй антикризисный пакет законов. В нем планируется предоставить льготы по арендным платежам за недвижимость, льготы для ЖКХ и строителей.

С 1 апреля на полуострове действует режим полной самоизоляции и приостановлена деятельность большинства предприятий и компаний. В настоящий момент на Камчатке 48 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Два человека выздоровели.