В АПИ рассказали, что на Дальнем Востоке работу с инвесторами перевели в онлайн

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Работа с инвесторами, которые хотят участвовать в реализации проектов на Дальнем Востоке, из-за ситуации с коронавирусом переведена в онлайн-формат, но уже есть договоренность о проведении бизнес-миссий после улучшения обстановки, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

"Сейчас мы взаимодействуем с инвесторами в режиме видеоконференций и вебинаров, но в целом работа по проектам продолжается", - сказал собеседник агентства.

В АПИ отметили, что ситуация с коронавирусом сказалась на визитах инвесторов, однако они не отменены, а перенесены на более поздний срок. После улучшения ситуации в мире Приморье намерена посетить японская компания Saraya, которая планирует инвестировать в создание в крае рыбоперерабатывающего завода.

"Компания "Арктик оушен холдинг групп" (гонконгский холдинг Sun Group) намерена создать туристический кластер "Азиатская деревня" на Камчатке. Они тоже планируют поездку в регион после нормализации эпидемиологической обстановки", - сообщили в АПИ.

Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта - один из институтов развития Дальнего Востока. АПИ занимается привлечением новых инвесторов в макрорегион и сопровождением инвестиционных проектов.