Эксперт: Трампу придется вновь призвать ОПЕК+ сократить нефтедобычу на фоне падения цен

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вынужден будет вновь вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке, чтобы убедить страны ОПЕК+ пойти на дополнительное сокращение объемов добычи нефти. Такое мнение выразил 20 апреля сотрудник научно-исследовательского Центра имени Вудро Вильсона Ян Калицки, работавший советником американского Минторга при администрации Билла Клинтона.

"Дальнейшее снижение цен на нефть ярко подчеркивает недостаточность сокращений объемов нефтедобычи, о которых договорились Саудовская Аравия и Россия", - заявил Калицки, слова которого приводит пресс-служба Центра имени Вудро Вильсона.

"Спрос на нефть находится на историческом минимуме в связи с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), и президенту Трампу придется вновь вмешаться, чтобы убедить [президента РФ Владимира] Путина, саудовского наследного принца [Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда] и страны ОПЕК+ дополнительно сократить уровень добычи и спасти американскую нефтяную отрасль", - добавил эксперт.

Стоимость нефти WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня 11 млн б/с.