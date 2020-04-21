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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Японии 70 компаний объявили о банкротстве в связи с пандемией

Сообщается, что большинство из них работали в сфере туризма и общественного питания

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Число объявивших о банкротстве предприятий Японии, которые в качестве причины прекращения деятельности назвали ущерб от распространения нового коронавируса, достигло 70. Об этом во вторник сообщило Японское общественное телевидение.

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По его данным, большинство из этих компаний работали в сфере туризма и общепита. Накопленные ими во время пандемии долги достигли в общей сложности 10 млн иен (около 93 тыс. долларов). 8 апреля сообщалось о 42 обанкротившихся из-за коронавируса японских компаниях.

С 17 апреля до 6 мая на всей территории Японии в связи с пандемией вызванного коронавирусом заболевания действует режим чрезвычайной ситуации. Главная цель таких мер - максимально сократить контакты между людьми, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии приблизилось к 12 тыс., 235 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 276 летальных исходов.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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