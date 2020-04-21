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Пандемия коронавируса нового типа

Кадастровая палата предупредила о сайтах-двойниках из-за роста спроса на онлайн-услуги

Такие сайты часто имеют схожие с официальными ресурсами символику и названия

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Федеральная кадастровая палата призвала граждан не получать сведения о недвижимости на сайтах-двойниках, которые копируют сайты самой палаты и Росреестра из-за возросшего спроса на дистанционное получение сведений о недвижимости в условиях самоизоляции, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В связи со сложившейся ситуацией в стране в период самоизоляции вырос спрос на онлайн-услуги, которые можно получить дистанционно. Этим воспользовались и так называемые сайты-двойники, копирующие сайты Федеральной кадастровой палаты и Росреестра. Они активно предлагают онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Однако на деле эти услуги нередко оказываются мошенническими", - говорится в сообщении.

Сайты-двойники часто имеют схожие с официальными сайтами kadastr.ru и rosreestr.ru символику, а также названия (с припиской "online", удвоенными согласными), однако не имеют отношения к официальному предоставлению сведений из госреестра. Выписки сведений, которые граждане заказывают на сайтах-двойниках, являются неофициальными и недостоверными. "Люди, обратившиеся к таким сайтам и оплатившие "услугу" (в большинстве случаев - переплатив за нее), в итоге либо вовсе не получают необходимую информацию, либо им направляются ложные сведения. Только сайты kadastr.ru и rosreestr.ru являются единственными официальными сайтами Кадастровой палаты и Росреестра", - подчеркивается в сообщении.

В материалах добавляется, что оптимальным для получения сведений из ЕГРН является официальный онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты. Выписки, которые могут потребоваться гражданам при проведении сделок с недвижимостью (например, при проверке объекта перед покупкой, уточнении собственников, анализе возможных ограничений и обременений), заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав. Сведения предоставляются в течение пяти-восьми минут. Как сообщали в марте в кадастровой палате, россияне уже получили более 67 тыс. сведений о недвижимости через онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН с сентября 2019 года.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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