Цена на нефть марки WTI выросла до $21,41 за баррель

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,80% - до $21,41 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:54 мск.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent составляет $25,36 за баррель (-0,82%).

Стоимость майского фьючерса на нефть WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.

По состоянию на 7:57 мск цена майского фьючерса на бирже NYMEX выросла и находится на уровне $1,55 за баррель.

Нефть марки WTI добывается в Техасе и используется в основном для производства бензина. Ее стоимость обычно отличается в меньшую сторону от Brent, на которую куда в большей степени ориентируется мировой рынок, в том числе российская Urals. Это вызвано тем, что фьючерсы на WTI напрямую связаны с физическими поставками, в отличие от Brent.