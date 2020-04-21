{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цена на нефть марки WTI выросла до $21,41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent составляет $25,36 за баррель
Описание
© AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,80% - до $21,41 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:54 мск.

На эту тему

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent составляет $25,36 за баррель (-0,82%).

Стоимость майского фьючерса на нефть WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель.

По состоянию на 7:57 мск цена майского фьючерса на бирже NYMEX выросла и находится на уровне $1,55 за баррель.

Нефть марки WTI добывается в Техасе и используется в основном для производства бензина. Ее стоимость обычно отличается в меньшую сторону от Brent, на которую куда в большей степени ориентируется мировой рынок, в том числе российская Urals. Это вызвано тем, что фьючерсы на WTI напрямую связаны с физическими поставками, в отличие от Brent.

Теги
СШАМировые цены на нефтьСитуация с ценой на нефть WTI
Реклама на ТАСС
Волгоградская область планирует в 2020 году собрать более 4 млн тонн зерновых
В прошлом году аграрии региона собрали 4,6 млн тонн зерна
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС