Волгоградская область планирует в 2020 году собрать более 4 млн тонн зерновых

ВОЛГОГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Волгоградские аграрии в 2020 году рассчитывают перевыполнить план по сбору в 4 млн тонн зерновых, несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, сообщил во вторник ТАСС заместитель губернатора - глава областного комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

Волгоградская область является одним из ведущих зерновых регионов страны. Плановый показатель в 4 млн тонн определен на 2020 год Минсельхозом РФ. Такой же план был и в 2019 году, тогда аграрии региона собрали 4,6 млн тонн зерна.

"Уверен, что все предпринимаемые органами управления АПК, аграриями региона меры, своевременно оказанная поддержка, позволят выполнить этот план [в 4 млн тонн в 2020 году], а при хорошем развитии ситуации - преодолеть плановые показатели", - сказал Иванов.

Он отметил, что в прошлом году волгоградским аграриям "удалось собрать на 600 тыс. тонн больше запланированного". "И это при том, что для обеспечения продовольственной безопасности региона требуется всего 1,5 млн тонн зерна, все остальное идет на российский рынок и на экспорт", - уточнил замгубернатора.

По его словам, аграрии в настоящее время продолжают все запланированные сельхозработы, "выполняя при этом все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора в сложившихся на сегодня условиях". "Проблем с наличием ГСМ, минеральных удобрений, техникой и запчастями, семенами не отмечается", - отметил Иванов.

Он добавил, что регион намерен сохранить посевные площади основных видов сельскохозяйственных культур на уровне прошлого года. В настоящее время весенний сев зерновых выполнен на 30%, их общая площадь в структуре яровых составит 610 тыс. га, осенью под урожай этого года было засеяно 1,5 млн га озимых. Их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное на площади 1 527 тыс. га или 98%.

Поддержка аграриев

По данным областного комитета сельского хозяйства, волгоградские аграрии получили льготные краткосрочные кредиты на общую сумму 5,8 млрд рублей, в том числе 2,9 млрд рублей в 2020 году и 2,9 млрд рублей в IV квартале 2019 года. До аграриев доведена погектарная компенсирующая субсидия в размере 330,8 млн рублей, а также направлена погектарная стимулирующая субсидия в размере 201,9 млн рублей.

С учетом других видов поддержки хозяйства получили и могут направить на проведение весенних полевых работ порядка 668 млн рублей субсидий.

Волгоградская область относится к зоне рискованного земледелия. В частности, сухая осень 2014 года и малоснежная зима 2014-2015 годов привели к гибели озимых на площади 160 тыс. га, из-за чего их пришлось пересевать весной. Урожай в 2015 году составил 3 млн тонн, в 2016 году - 4,5 млн тонн, а в 2017 году в Волгоградской области был собран рекордный за последние 40 лет урожай зерна - 5,6 млн тонн. Летом 2018 года из-за почвенной засухи погибли посевы на площади около 300 тыс. га, тем не менее было собрано почти 3,7 млн тонн зерна.