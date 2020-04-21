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"Ъ": проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург потребует более 700 млрд рублей господдержки

По данным издания, общую потребность проекта в финансировании оценивают в 1,7 трлн рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Обновленная финансовая модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург предусматривает выделение 750 млрд рублей господдержки, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник. По данным издания, общую потребность проекта в финансировании оценивают в 1,7 трлн рублей, финмодель сбалансирована при участии государства не менее 35%.

Финмоделью предполагается привлечение капитального гранта в объеме 200,1 млрд рублей. Кроме того, идут обсуждения о займе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке ИПЦ (индекс потребительских цен - прим. ТАСС) +1% (средняя ставка - 5%) на 380 млрд рублей. Однако, по слова источника "Коммерсанта", новый подход ФНБ предполагает среднюю ставку 6,6-6,7%, при которой финмодель становится несбалансированной. В Минфине изданию не ответили, при каких условиях ставка может быть снижена.

Еще одной формой поддержки авторы финансовой модели видят субсидируемый кредит ВЭБ.РФ и других институтов развития по ставке ИПЦ +5% на 170 млрд рублей и срок 17 лет с пятилетним льготным периодом на возврат основного долга. Как сообщили газете в банке, переговоры на эту тему не ведутся. Кроме того, РЖД предоставит на магистраль 192 млрд рублей в рамках своей инвестиционной программы, еще 200 млрд рублей - другие акционеры проекта.

Расчетная выручка проекта в 2030 году составит 147 млрд рублей, в 2040 году - 338 млрд рублей. Чистая приведенная стоимость - 686,6 млрд рублей, внутренняя норма доходности - 9,4%, дисконтированный период окупаемости - 30,8 года.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что ВСМ не сможет окупиться за счет пассажиров и предполагает объем государственной поддержки на уровне 600 млрд рублей. Как уточняет газета, в тот момент речь шла о двух участках дороги: Санкт-Петербург - Москва и Москва - Нижний Новгород, однако в текущей модели о втором участке нет информации.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

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