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РБК: российские нефтяники начали продавать бензин в убыток

По данным портала, оптовые цены на бензин АИ-92 снизились на 11%
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Оптовые цены на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с 13 по 19 апреля снизились на 4,2 тыс. рублей или почти 11%, до 35,77 тыс. рублей за тонну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты экспертов агентства "Аналитика товарных рынков".

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"При этом издержки компаний, которые включают акциз, выплаты в бюджет по демпферу (механизм стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке), НДС и НДПИ, составляют 38,07 тыс. рублей за тонну", - приводит издание слова гендиректора агентства Михаила Турукалова.

Таким образом, нефтяники, продающие бензин АИ-92 на бирже, получают чистый убыток около 2,3 тыс. рублей на тонну.

РБК уточняет, что снижение оптовых цен произошло из-за резкого падения спроса на бензин на российских АЭС на фоне ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Это привело к падению автомобильного трафика.

При этом основной причиной убытков нефтяников стал рост выплат по демпферу, сообщил изданию главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. "Если в январе 2020 года он составлял 100 рублей за тонну, то теперь - больше 17 тыс. рублей за тонну", - говорится в публикации.

О демпфере

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот должны платить государству сверхприбыли. По оценке замминистра финансов Алексея Сазанова, нефтяники могут перечислить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $25-30 за баррель.

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