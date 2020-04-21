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Эксперты: в России на 9,3% выросло производство сигарет

В январе - феврале 2020 года оно составило 34,5 млн штук
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© Валентин Спринчак/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Производство сигарет в России в январе - феврале 2020 года выросло на 9,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составило 34,5 млн штук. Об этом говорится в обзоре российского табачного рынка, подготовленном Аналитическим центром при правительстве РФ (есть в распоряжении ТАСС).

Как отмечают эксперты, отгрузка сигарет за отчетный период выросла на 30,9% и составила 22,75 млн штук. Производство табака и его заменителей выросло на 7,5% и составило 3,2 тыс. тонн. При этом отгрузка данной продукции снизилась на 7,7% - до 2,7 тыс. тонн.

Импорт сигарет в январе 2020 года вырос на 20% в денежном выражении и достиг $2,5 млн, в физическом выражении рост составил 19% - до 130,3 млн штук. Было импортировано 12,5 тыс. тонн табачного сырья на $56,6 млн, что на 16,2% превышает показатель января прошлого года в физическом выражении и на 16,8% - в денежном. Импорт прочего табака и его заменителей вырос в объемах на 33,2%, в деньгах - на 91,9%, до 1,064 тыс. тонн и $13,2 млн.

Крупнейшими экспортерами сигарет в Россию в январе 2020 года были: Германия (35,3% в физическом выражении), Армения (27,6%), Польша (21,6%), Болгария (11,5%) и Литва (2,1%). Основными поставщиками табачного сырья стали Бразилия (25,2%), Китай (12,1%), Индия (11,6%), Малави (8,4%), Мозамбик (6,1%). Крупнейшими экспортерами прочих табачных изделий стали Италия (30,1%), Бразилия (26,3%), Нидерланды (14,1%) и Румыния (10,6%).

В то же время экспорт сигарет из РФ в январе 2020 года снизился на 14,5% в физическом выражении и на 9,1% в стоимостном - до 1,062 млрд штук и $12,2 млн. Экспорт табака вырос в три раза - до 315,8 тонн, в денежном выражении - в 3,3 раза, до $1,9 млн. Экспорт прочего табака и его заменителей вырос на 59,9% в стоимостном выражении (до $20,8 млн) и снизился на 12,3% в физическом выражении (до 2 тыс. тонн).

Основными покупателями российских сигарет за отчетный период были: Казахстан (35,6%), Украина (22,4%), Сербия (14,5%), Монголия (5,2%), Армения (4%). Табачное сырье из РФ закупали Казахстан (85,8%) и Белоруссия (14,2%). Прочие табачные изделия поставлялись в Германию (22,2%), Сербию (21,7%), Казахстан (19%), Филиппины (13,2%) и Белоруссию (7,5%).

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