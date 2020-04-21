В АКОРТ считают, что запрет промоакций в магазинах приведет к дальнейшему падению спроса

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Запрет скидочных акций в магазинах на фоне коронавируса приведет к падению спроса, что негативно скажется как на ретейлерах, так и на поставщиках. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, комментируя предложение производителей продуктов ввести мораторий на применение штрафных санкций за недопоставку товаров, а также на проведение акций по продвижению продовольственных товаров по сниженной цене.

"Проведение промоакций необходимо на фоне снижения покупательной способности. Рост доли продаж по промо снижает доходность и производителям, и ретейлерам, но запрет промоакций приведет к дальнейшему падению спроса, от чего проиграют и потребители, и поставщики, и ретейл. Регулирование и снижение доли таких продаж возможно, но рыночными способами, иначе последствия будут негативными для всех участников цепочки продаж", - отметил он.

Беляков также напомнил, что из-за ситуации с коронавирусом, компании, входящие в АКОРТ, 20 марта приняли решение временно не применять, при наличии объективных причин, штрафные санкции за недопоставку товаров. "Кроме этого, крупнейшие ретейлеры, например, X5 Retail Group и "Магнит", обнулили торговую наценку на ряд социально-значимых товаров. Мы удивлены, что производители и поставщики предлагают обязательные меры, когда торговые сети уже ввели их месяц назад добровольно и без какого-либо государственного регулирования", - заявил глава АКОРТ.

Представители союзов, объединяющих производителей продуктов питания, ранее направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Кроме указанных выше мер, авторы письма предлагают ввести мораторий на изменения законодательства, в том числе наднационального (технические регламенты Таможенного союза), которые осложняют ведение бизнеса, а также отсрочить вступление в силу отдельных нормативных документов. Производители продуктов просят правительство временно отменить ввозные таможенные пошлины на приоритетные товары, в том числе оборудование, сельхозтехнику и запасные части к ним, ингредиенты к кормам и прочее.

В письме также говорится о необходимости увеличения объемов господдержки по направлению "льготное краткосрочное кредитование" и рассмотрении возможности снижения максимальной кредитной ставки до уровня 2%.

Позиция Минпромторга

Как сообщил ТАСС статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, министерство не поддерживает инициативу производителей продуктов ввести мораторий на штрафы за недопоставку в магазины. Он напомнил, что члены АКОРТ 3 апреля посчитали возможным продлить действие моратория и не применять к добросовестным поставщикам штрафные санкции за недопоставку товаров, возникшую вследствие ограничений, установленных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По словам Евтухова, в непростых условиях пандемии министерству особенно важно сохранить равные условия для всей цепочки продовольственного обеспечения - от производства продуктов питания до их поступления на полки магазинов.