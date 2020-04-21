Власти Якутии утвердили дополнительные меры поддержки МСП на сумму более 91 млн рублей

ЯКУТСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии утвердили дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), выделив на них более 91 млн рублей из резервного фонда правительства региона, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе Якутии.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля поручил правительству начать подготовку новых мер поддержки экономики, которые потребуются из-за распространения коронавируса. Глава государства также сообщил о новых мерах поддержки бизнеса - строительной отрасли и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Указом главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева утверждены дополнительные меры поддержки МСП, включая субсидирование на конкурсной основе части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в размере ключевой ставки ЦБ РФ на оплату в 2020 году процентов по привлеченным кредитам и лизинговым платежам", - говорится в сообщении. Как уточнили в оперативном штабе Якутии, на дополнительные меры поддержки МСП в целом выделены средства из резервного фонда правительства Якутии в размере 91 млн 458 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрено субсидирование на конкурсной основе части фиксированного платежа (не более 50%) по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Также утверждено субсидирование части затрат на аренду помещения коммерческой недвижимости по договорам аренды до 31 марта 2020 года и части затрат по переходу на дистанционный способ работы, на открытие интернет-магазина или сайта. Помимо того, введено субсидирование части затрат на оплату коммунальных расходов и арендных платежей для индивидуальных предпринимателей отдельных категорий.

В Якутии по состоянию на вторник подтверждено 116 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 16 пациентов. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано пять новых случаев. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.