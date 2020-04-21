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Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку

Согласно транспортной стратегии России, строительство перехода может вестись в 2024-2035 годах

ХАБАРОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

"В первом квартале 2020 года основные проектные решения переданы на рассмотрение комиссией РЖД, по результатам которого были выявлены замечания. В настоящее время решения дорабатываются АО "Дальгипротранс" с учетом замечаний РЖД и будут направлены на повторное рассмотрение", - сказал Немытов.

Он уточнил, что с учетом введенного из-за пандемии режима самоизоляции в регионе работы ведутся на удаленных рабочих местах. "Далее РЖД будет подготовлено комплексное заключение и представлено в правительство России, Минтранс России для принятия решения о реализации проекта", - сказал региональный министр.

Разработкой основных проектных решений по строительству железнодорожной линии Селихин (Хабаровский край) - Ныш (Сахалин) с переходом через пролив Невельского занимается компания "Дальгипротранс". В работе участвовали 16 проектных институтов и других учреждений, в проект вложено более 3 млрд рублей.

Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей. При этом мост обойдется в 227 млрд, тоннель - в 237 млрд.

Согласно транспортной стратегии России до 2035 года, строительство перехода может вестись в 2024-2035 годах.

Теги
РоссияСахалинская область
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