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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 76 рублей

Курс евро поднялся до 82,25 рубля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на старте торгов Московской биржи вырос на 0,74% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 76,11 рубля, свидетельствуют данные на 10:02 мск.

Последний раз курс доллара находился выше отметки в 76 рублей 6 апреля.

По данным на 10:17 мск, курс доллара замедлил рост, торгуется на уровне 75,89 рубля (+0,45%).

Курс евро на открытии поднимался на 0,08%, до 82,06 рубля, к 10:18 мск увеличивается на 0,32%, до 82,25 рубля.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:01 мск, индекс Мосбиржи терял 1,42% и достигал отметки в 2490 пункта, индекс РТС падал на 3%, до 1036,12 пункта.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение - теряет 2%, до 2475,49 пункта, РТС падает на 3,86%, до отметки в 1027,05 пункта.

Рост курса валют происходит на фоне дешевеющей нефти. Стоимость июньских фьючерсов нефти сорта Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 7,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до $23,63 за баррель. В свою очередь цена сорта WTI с поставками в июне теряет 0,1% - до $20,41 за баррель.

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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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