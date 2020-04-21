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Пандемия коронавируса нового типа
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Reuters: экономика Евросоюза в 2020 году может сократиться на рекордные 10%

В своем последнем официальном экономическом прогнозе Еврокомиссия утверждала, что пандемия "незначительно скажется на мировой экономике"

ТАСС, 21 апреля. Экономический спад в Евросоюзе может достичь рекордных 10% в 2020 году из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

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По его данным, в ходе консультаций с послами стран ЕС в понедельник представитель Еврокомиссии заявил, что "из-за вспышки коронавируса ЕС может потерять десятую часть ВНП".

В своем последнем официальном экономическом прогнозе в середине февраля Еврокомиссия утверждала, что пандемия коронавируса "незначительно скажется на мировой экономике" и это влияние будет преодолено уже в I квартале 2020 года, в результате чего рост экономики ЕС сохранится, но замедлится с 1,6% до 1,4%. Уже в марте, по данным источников, Еврокомиссия изучала сценарии, что рост в 2020 году сменится спадом, объем которого может составить от 1% до 2,5% ВВП, официально эти цифры не подтверждались.

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Пандемия коронавируса нового типа
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