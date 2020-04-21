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Минтруд предложил упростить порядок компенсации проезда на отдых для пенсионеров Севера

Теперь пенсионерам не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд необходимые документы, поскольку ПФР будет самостоятельно запрашивать сведения о проезде у РЖД

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минтруд разработал законопроект, согласно которому пенсионерам Крайнего Севера не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд документы, подтверждающие нахождение на отдыхе и стоимость проезда на РЖД. Теперь ПФР будет самостоятельно запрашивать сведения о проезде у РЖД, сообщили во вторник ТАСС замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

"Предлагается упростить получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха для пенсионеров, проживающих в северных регионах. Необходимо исключить предоставление избыточных справок, в том числе - подтверждающих цель поездки", - рассказал он.

Как уточнили в Минтруде, сегодня проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности раз в два года могут получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории России. "За такой компенсацией пенсионеры обращаются в территориальное отделение ПФР. Компенсация может производиться как в виде предоставления проездных документов (билетов), так и в виде возмещения расходов", - отметили в пресс-службе.

По действующему законодательству, для получения билетов пенсионеру необходимо предоставить подтверждающий документ из санатория, профилактория, дома отдыха, туристической базы или в другого места отдыха. Во втором случае, если человек купил билеты сам, и при это на маршруте его следования есть только дорогой транспорт, например, из железнодорожного транспорта - только скорые и фирменные поезда, возмещение расходов производилось на основании полученной в РЖД справки о стоимости проезда.

"Согласно предлагаемым Минтрудом поправкам, необходимость предоставления документа, подтверждающего место отдыха, исключается совсем, а сведения о стоимости проезда ПФР будет запрашивать у РЖД самостоятельно благодаря налаживанию обмена данными в рамках электронного взаимодействия", - подчеркнули в Минтруде.

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