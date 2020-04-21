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Пандемия коронавируса нового типа

В РФ могут изменить правила перерегистрации отпускных цен на жизненно важные лекарства

В Минпромторге отметили, что постоянно мониторят производство препаратов нижнего ценового сегмента стоимостью до 100 рублей и находятся в диалоге с производителями

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил изменить правила перерегистрации предельных отпускных цен производителей жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Министерство готовит предложения по внесению изменений в правила обязательной перерегистрации в 2019-2020 годах, зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утвержденные постановлением правительства", - сказал представитель Минпромторга.

Он отметил, что Минпромторг постоянно мониторит производство лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента стоимостью до 100 рублей и находится в диалоге с производителями. При этом в министерстве напомнили, что для предотвращения дефицита жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Минздравом России разработаны и правительством утверждены особенности обращения лекарственных препаратов, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания соответствующей медицинской помощи.

При выявлении случаев дефектуры или отсутствия в обращении жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в связи с ценообразованием Минпромторг и Росздравнадзор направляют соответствующие сведения в Минздрав. "Минпромторгом России оперативно получены соответствующие данные от отечественных производителей лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, и направлены для рассмотрения в Минздрав России и Росздравнадзор. При этом в рамках действия данного нормативного акта, согласно позиции Минздрава России, перерегистрация предельной отпускной цены возможна на препараты, включенные в разработанные Минздравом временные рекомендации для диагностики, профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - отметили в Минпромторге.

В министерстве также добавили, что с учетом сложившейся экономической ситуации, существенно возросшего мирового спроса на активные фармацевтические субстанции для производства лекарственных препаратов и, соответственно, наблюдающегося удорожания необходимых активных фармацевтических субстанций и ингредиентов для недопущения дефектуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов необходимо принять срочные меры, позволяющие обеспечить рентабельность производства лекарственных препаратов. "Минпромторгом России неоднократно направлялись предложения по корректировке действующих правил регистрации и перерегистрации цен, многие из которых были учтены в принятом постановлении", - добавили в министерстве.

21 апреля газета "Коммерсантъ" написала о том, что крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда ЖНВЛП. По данным издания, из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта в связи с COVID-19 усугубило ситуацию. В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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