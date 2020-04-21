В ЕК заявили, что для выхода из вызванного пандемией кризиса Европе потребуется €1,6 трлн

ПАРИЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Около €1,6 трлн потребуется европейской экономике для восстановления от последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Мы говорим о том, что речь идет об общем конверте в €1 600 млрд", - сказал он в эфире телеканала BFM.

При этом Бретон отметил, что "всем странам придется брать займы". "Сегодня в мире нет страны, которая могла бы справиться с этим кризисом в одиночку", - заявил он. Он подчеркнул, что у некоторых стран нет и первоначальной суммы для преодоления экономических последствий распространения коронавируса.

Ранее Бретон высказывал мнение, что падение экономики одной из европейских стран спровоцирует экономический крах во всей Европе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.