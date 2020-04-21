{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Основной индекс Тайваньской биржи упал почти на 3%

Падение индекса TAIEX произошло вслед за снижением котировок на американском фондовом рынке и цен на нефтяные фьючерсы

ТАСС, 21 апреля. Торги на Тайваньской фондовой бирже во вторник завершились падением основного индекса TAIEX на 2,82%.

На эту тему

Как свидетельствуют данные площадки, к моменту завершения торгов TAIEX снизился до 10 288,42 пункта, потеряв за день 298,29 пункта. Индекс растерял весь свой недельный прирост и опустился ниже отметки прошлого вторника (10 332,94 пункта). Объем торгов акциями составил почти 183 млрд тайваньских долларов (около $6,11 млрд).

Падение индекса Тайваньской биржи произошло вслед за снижением в понедельник котировок на американском фондовом рынке и цен на нефтяные фьючерсы. Кроме того, инвесторы обеспокоены распространением нового коронавируса. За последние сутки на Тайване выявили 3 новых случая заражения среди экипажа судна "Паньши", которое в составе отряда из трех кораблей тайваньских ВМС совершило недавно дружественный визит в Республику Палау. Ранее сообщалось о 24 инфицированных членах экипажа.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на острове достигло 425, умерли шестеро.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типаСитуация с ценой на нефть WTI
Реклама на ТАСС
Ситуация с ценой на нефть WTI
Цена майского фьючерса WTI вернулась к отрицательным значениям
Цена июньского фьючерса на нефть этой марки опустилась до $20,16
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС