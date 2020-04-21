Основной индекс Тайваньской биржи упал почти на 3%

Как свидетельствуют данные площадки, к моменту завершения торгов TAIEX снизился до 10 288,42 пункта, потеряв за день 298,29 пункта. Индекс растерял весь свой недельный прирост и опустился ниже отметки прошлого вторника (10 332,94 пункта). Объем торгов акциями составил почти 183 млрд тайваньских долларов (около $6,11 млрд).

Падение индекса Тайваньской биржи произошло вслед за снижением в понедельник котировок на американском фондовом рынке и цен на нефтяные фьючерсы. Кроме того, инвесторы обеспокоены распространением нового коронавируса. За последние сутки на Тайване выявили 3 новых случая заражения среди экипажа судна "Паньши", которое в составе отряда из трех кораблей тайваньских ВМС совершило недавно дружественный визит в Республику Палау. Ранее сообщалось о 24 инфицированных членах экипажа.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на острове достигло 425, умерли шестеро.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.