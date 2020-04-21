Биржи Шанхая и Шэньчжэня закрылись снижением индексов вслед за падением цен на нефть

ШАНХАЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Основные индексы на биржах материкового Китая вслед за снижением котировок на фондовом рынке США и обвалом стоимости нефти WTI продемонстрировали по итогам торгов во вторник негативную динамику. Об этом свидетельствуют данные с официальных сайтов торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" снизился на 0,90%, до 2827,01 пункта. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), опустился на 1,25%. Сильнее всего подешевели акции энергетических компаний, а также активы в таких сферах, как торговля, промышленность и недвижимость. В то же время рост на 0,53% продемонстрировал сводный индекс компаний, занятых в телекоммуникационной сфере.

На 1,52%, до 4,54 юаня за бумагу упали во вторник в цене акции китайской компании Sinopec. Акции PetroChina потеряли 0,88%, цена за бумагу к концу торгов снизилась до 4,51 юаня.

В негативной зоне завершились торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" упал на 1,08%, до 10506,86 пункта. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 снизился на 1,18%.

Стоимость нефти WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. К 16:36 по времени Восточного побережья США (23:36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до $20 за баррель. По словам аналитика из китайской финансовой компании Yuekai Securities Тань Юньхуня, мнение которого приводит деловое издание "Цайсинь", падение цен на нефть на мировом рынке не будет носить долгосрочный характер. Их восстановление, полагает эксперт, будет зависеть от успехов в контроле над распространением нового коронавируса в мире и изменения ситуации в основных нефтедобывающих странах Ближнего Востока, России и США.

Инвесторы на биржах в Шанхае и Шэньчжэне также внимательно отслеживают ситуацию вокруг продолжающегося распространения в мире нового коронавируса. Как заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, самый тяжелый период еще впереди. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Коронавирусом, по последним данным, в мире заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.