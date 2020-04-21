Utair начала доставлять грузы пассажирскими самолетами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair из-за пандемии коронавируса и снижения спроса на пассажирские перевозки перепрофилирует самолеты. Доставку грузов начали проводить пассажирские лайнеры, первый подобный рейс доставил лекарства, маски, халаты в Анадырь, сообщает пресс-служба авиакомпании во вторник.

"Авиакомпания Utair проводит диверсификацию самолетных перевозок в условиях карантина и спада спроса на авиабилеты. Во флоте компании есть как среднемагистральные, так и дальнемагистральные лайнеры", - приводят в сообщении слова генерального директора авиакомпании "Ютэйр" Андрея Мартиросова.

По данным пресс-службы, в настоящее время авиакомпания запустила грузовые перевозки на дальнемагистральных широкофюзеляжных Boeing 767-200 - одних из самых больших самолетов семейства Boeing с экономичным расходом топлива. Первым подобным рейсом Boeing 767-200 доставил в столицу Чукотки, город Анадырь, 30 тонн груза, чтобы жители региона могли переждать карантин в безопасности. Из Москвы были привезены защитные маски, халаты, антисептики, медикаменты, продукты питания, товары народного потребления, заказы жителей региона из интернет-магазинов. В самолет загрузили почти 2 тыс. коробок с грузом.

"Для нас очень важно, чтобы жители труднодоступных регионов ни в чем не нуждались в период карантина. Мы будем продолжать доставлять грузы на Чукотку и в другие регионы России, чтобы полностью обеспечивать людей средствами индивидуальной защиты и медикаментами", - добавил Мартиросов.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году "Ютэйр" перевезла более 7,7 млн человек.