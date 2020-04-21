Глава Адыгеи потребовал в "ручном режиме" разъяснять бизнесменам меры поддержки

МАЙКОП, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал в "ручном режиме" разъяснять представителям малого и среднего бизнеса все действующие инструменты господдержки в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба главы региона по итогам видеоселекторного совещания по обеспечению устойчивого развития экономики.

"Задача - в ручном режиме сопроводить предпринимателей, разъясняя все инструменты господдержки", - сказал Кумпилов. По его словам, подпадающие под постановление правительства РФ малые и средние предприятия (МСП) должны иметь возможность получить все необходимые меры федеральной и региональной господдержки. "Коллеги, мы должны понимать, что эта ситуация в дальнейшем будет активно влиять на уровень безработицы, поэтому здесь нельзя ослаблять внимание", - заметил Кумпилов. Также меры содействия должны быть доведены до сведения руководства всех муниципалитетов.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время региональным министерством экономического развития и торговли рассматривается возможность создания условий для реализации продукции предприятий республики на российских торговых интернет-площадках. Кроме того, в ходе совещания была отмечена важность взаимодействия с федеральным Фондом развития промышленности по привлечению кредитов на условиях софинансирования. "Мурат Кумпилов поставил задачу изучить условия сотрудничества и определить возможный список предприятий республики, которые смогут воспользоваться поддержкой Фонда", - сказали в пресс-службе.

Также отдельно была рассмотрена ситуация на рынке труда в республике. В настоящее время, по данным начальника управления государственной службы занятости региона Галины Цыганковой, около 2 тыс. человек находятся на удаленной работе, у 42 человек - неполный рабочий день, 327 человек в простое. В пресс-службе отметили, что на предприятиях, не относящихся к системообразующим, планируется уволить 94 человека. Максимальный размер пособия по безработице увеличен до 12,1 тыс. рублей.