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Торги на Корейской бирже завершились снижением индекса KOSPI на 1%

Индекс начал падать после сообщения телекомпании CNN о возможном ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына по итогам якобы перенесенной им хирургической операции

ТАСС, 21 апреля. Базовый индекс Корейской фондовой биржи KOSPI по итогам торгов во вторник снизился на 1% до отметки в 1 879,38 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом в течение дня, как отмечает агентство Yonhap, показатель резко падал на 2,85% (54,05 пункта) до 1 844,31 пункта после сообщения телекомпании CNN о возможном ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына по итогам якобы перенесенной им хирургической операции. Впоследствии индекс смог отыграть падение на фоне комментариев южнокорейских властей об отсутствии информации о возможной болезни лидера народной республики.

Индекс высокотехнологичных компаний KOSDAQ во вторник опустился на 1,42% (9,05 пункта) до 628,77 пункта. Общая сумма сделок на Корейской фондовой бирже составила $11,2 млрд.

На фоне незначительного снижения биржевых показателей акции основных южнокорейских компаний также потеряли в цене. Так, акции Samsung Electronics подешевели на 1,7%, производителя микропроцессоров SK Hynix - на 0,85%, автомобилестроительных компаний Hyundai Motor и KIA Motors - на 4,2% и 1,7% соответственно. Курс национальной валюты составил 1 229,7 воны к доллару США, что на 9,2 воны ниже, чем днем ранее.

По мнению южнокорейских аналитиков, снижение индексов в основном продиктовано произошедшим в понедельник резким падением цен на фьючерсы ряда марок нефти, что вскоре привело к отрицательной динамике на азиатских фондовых рынках.

Теги
КНДРРеспублика КореяКим Чен Ын
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