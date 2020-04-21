Торги на Корейской бирже завершились снижением индекса KOSPI на 1%

ТАСС, 21 апреля. Базовый индекс Корейской фондовой биржи KOSPI по итогам торгов во вторник снизился на 1% до отметки в 1 879,38 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом в течение дня, как отмечает агентство Yonhap, показатель резко падал на 2,85% (54,05 пункта) до 1 844,31 пункта после сообщения телекомпании CNN о возможном ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына по итогам якобы перенесенной им хирургической операции. Впоследствии индекс смог отыграть падение на фоне комментариев южнокорейских властей об отсутствии информации о возможной болезни лидера народной республики.

Индекс высокотехнологичных компаний KOSDAQ во вторник опустился на 1,42% (9,05 пункта) до 628,77 пункта. Общая сумма сделок на Корейской фондовой бирже составила $11,2 млрд.

На фоне незначительного снижения биржевых показателей акции основных южнокорейских компаний также потеряли в цене. Так, акции Samsung Electronics подешевели на 1,7%, производителя микропроцессоров SK Hynix - на 0,85%, автомобилестроительных компаний Hyundai Motor и KIA Motors - на 4,2% и 1,7% соответственно. Курс национальной валюты составил 1 229,7 воны к доллару США, что на 9,2 воны ниже, чем днем ранее.

По мнению южнокорейских аналитиков, снижение индексов в основном продиктовано произошедшим в понедельник резким падением цен на фьючерсы ряда марок нефти, что вскоре привело к отрицательной динамике на азиатских фондовых рынках.