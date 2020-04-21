Эксперты прогнозируют восстановление российской экономики с июля

По их информации, темпы восстановления будут зависеть от продолжительности введенных в связи с пандемией мер

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Бойко/. Провал в экономике России во втором квартале 2020 года будет существенным и по разным оценкам составит от 6% до 25% в годовом выражении, считают опрошенные ТАСС эксперты. Итоги квартала, как и темпы восстановления в дальнейшем, будут зависеть от длительности карантина, считают они. Восстановление российской экономики может начаться во втором полугодии. Помощник президента РФ Максим Орешкин на прошлой неделе заявил, что экономика России пройдет второй квартал с негативным результатом. Прогнозы опрошенных экономистов существенно разнятся, но все они сходятся во мнении, что существенного падения экономики весной не избежать.

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"Я по апрелю жду, что падение ВВП будет от 17% до 20% (год к году - прим. ТАСС). Когда в мае мы увидим статистику промышленного производства и потребления, тогда можно будет сделать аппроксимацию по апрелю. Пока провал до минус 20% в апреле укладывается в снижение на 6% (в годовом выражении - прим. ТАСС) по второму кварталу. Это будет зависеть от того, насколько длительным будет карантин. И от того, насколько все регионы и все предприятия соблюдают карантин", - считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Заместитель директора Института "Центр развития НИУ ВШЭ" Валерий Миронов в свою очередь считает, что падение ВВП во втором квартале составит от 10% до 12% в годовом выражении. Об этом, по его словам, можно судить по уровню энергопотребления и по взаимосвязи этого показателя с динамикой ВВП. Заведующий лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев прогнозирует падение ВВП России на 25-30% во втором квартале. "При таком благоприятном сценарии - я думаю, что порядка 25-30% ВВП - падение во втором квартале", - считает он Основные "тормозы" экономики Транспорт, перевозки, услуги, ресторанный и гостиничный бизнес внесут наиболее значимый вклад в падение ВВП во втором квартале, считают эксперты. "Серьезный вклад в динамику ВВП внесет транспортный сектор, так как он значительно парализован. Кроме того, сектор торговли парализован "в моменте", при этом благодаря онлайн-торговле он будет восстанавливаться быстрее. Далее, вклад в падение ВВП внесет сфера досуга, ресторанный и гостиничный бизнес. При этом в промышленности спад будет не очень большой, так как многие предприятия продолжают работать", - считает Орлова.

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