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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты прогнозируют восстановление российской экономики с июля

По их информации, темпы восстановления будут зависеть от продолжительности введенных в связи с пандемией мер
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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Бойко/. Провал в экономике России во втором квартале 2020 года будет существенным и по разным оценкам составит от 6% до 25% в годовом выражении, считают опрошенные ТАСС эксперты. Итоги квартала, как и темпы восстановления в дальнейшем, будут зависеть от длительности карантина, считают они. Восстановление российской экономики может начаться во втором полугодии.

Помощник президента РФ Максим Орешкин на прошлой неделе заявил, что экономика России пройдет второй квартал с негативным результатом. Прогнозы опрошенных экономистов существенно разнятся, но все они сходятся во мнении, что существенного падения экономики весной не избежать.

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"Я по апрелю жду, что падение ВВП будет от 17% до 20% (год к году - прим. ТАСС). Когда в мае мы увидим статистику промышленного производства и потребления, тогда можно будет сделать аппроксимацию по апрелю. Пока провал до минус 20% в апреле укладывается в снижение на 6% (в годовом выражении - прим. ТАСС) по второму кварталу. Это будет зависеть от того, насколько длительным будет карантин. И от того, насколько все регионы и все предприятия соблюдают карантин", - считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Заместитель директора Института "Центр развития НИУ ВШЭ" Валерий Миронов в свою очередь считает, что падение ВВП во втором квартале составит от 10% до 12% в годовом выражении. Об этом, по его словам, можно судить по уровню энергопотребления и по взаимосвязи этого показателя с динамикой ВВП.

Заведующий лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев прогнозирует падение ВВП России на 25-30% во втором квартале. "При таком благоприятном сценарии - я думаю, что порядка 25-30% ВВП - падение во втором квартале", - считает он

Основные "тормозы" экономики

Транспорт, перевозки, услуги, ресторанный и гостиничный бизнес внесут наиболее значимый вклад в падение ВВП во втором квартале, считают эксперты.

"Серьезный вклад в динамику ВВП внесет транспортный сектор, так как он значительно парализован. Кроме того, сектор торговли парализован "в моменте", при этом благодаря онлайн-торговле он будет восстанавливаться быстрее. Далее, вклад в падение ВВП внесет сфера досуга, ресторанный и гостиничный бизнес. При этом в промышленности спад будет не очень большой, так как многие предприятия продолжают работать", - считает Орлова.

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"В торговле и сфере услуг будет самая печальная ситуация: продажи упали в среднем на 40-50%. При этом инфляция остается достаточно умеренной", - соглашается директора аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Вклад в динамику ВВП сектора добычи полезных ископаемых будет зависеть от цен на нефть, считает он. Кроме того, ожидается существенное падение инвестиций прежде всего из-за приостановки строительных работ, а также сокращения объема собственных денежных средств у предприятий.

Миронов из ВШЭ также считает, что наибольший отрицательный вклад в динамику ВВП внесут авиа и железнодорожные перевозки, сфера услуг, туризм, автопром. "При этом преимущество получит производство лекарств, пищевой продукции (потому что люди впрок создают запас), производители онлайн-развлечений, доставка", - считает он.

Задел на второе полугодие

Масштабы падения экономики во втором квартале определят динамику во втором полугодии, считают эксперты.

По мнению Миронова, в мае и июне ситуация может улучшиться по мере выхода из карантина. Если после падения ВВП во втором квартале будет восстановление в третьем-четвертом кварталах (падение ВВП от 6% до 3%), то по году будет, в лучшем случае, падение около 5%. При этом негативный прогноз предполагает падение ВВП на 7%", - считает он.

По мнению Орловой, экономическая динамика по втором полугодии будет зависеть от масштабов падения во втором квартале и от длительности карантина: если в апреле компании еще могут использовать финансовую "подушку", то если ограничения продлятся в мае, это серьезно поменяет концепцию принятия решений в бизнесе.

"Вопрос восстановления второго полугодия - это вопрос того, насколько сильно мы упадем в ближайший месяц и насколько будет длительный карантин. Потому что в зависимости от того, какая будет длительность, многие компании примут решение закрыться, тогда я думаю, что о вопросе восстановления во втором полугодии можно будет забыть", - предупреждает Орлова.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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