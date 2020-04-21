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Московский экспортный центр поможет предпринимателям в подборе иностранных покупателей

Для получения новой услуги предпринимателям необходимо оставить заявку на сайте МЭЦ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский экспортный центр (МЭЦ) представил новую услугу по персональному подбору иностранных покупателей для представителей бизнеса, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Специалисты МЭЦ оперативно составляют перечень перспективных контрагентов на интересующем компанию зарубежном рынке. В нем будут учтены как ключевые особенности страны, так и экспортный потенциал предлагаемой компанией продукции. Сервис поможет предпринимателям сэкономить время и ресурсы на поиск потенциальных покупателей и расширить рынки сбыта", - говорится в сообщении.

Для получения новой услуги предпринимателям необходимо оставить заявку на сайте МЭЦ, где можно указать страну, куда планируется экспортировать продукцию, а также разновидность товаров и другие подробности.

"При персональном подборе потенциальных зарубежных партнеров наши специалисты будут использовать не только уже наработанную контактную базу МЭЦ, но и другие источники. Среди них можно выделить международные базы данных импортеров компаний UpLead (США) и Importers Databases (Испания)", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

По его словам, новая услуга поможет столичным компаниям расширить географию экспорта и упростить процесс выхода на зарубежные рынки.

Московский экспортный центр создан в 2017 году. Организация является подведомственной организацией департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Он помогает выстраивать каналы сбыта, а также финансирует до 100% затрат компаний на участие в зарубежных выставках под единым брендом Made in Moscow. Главная задача МЭЦ - сохранить лидерство Москвы по объемам экспорта среди регионов России, а также увеличить количество столичных экспортеров.

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