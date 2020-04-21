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Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко уверен, что в течение месяца мировая экономика вернется к нормальному состоянию

Президент Белоруссии отметил, что это касается и России

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что в течение месяца мировая экономика вернется к нормальной работе, несмотря на пандемию коронавируса.

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С таким заявлением он выступил во вторник, посещая предприятие "Славянка" в Бобруйске, которое в связи с пандемией начало производство средств индивидуальной защиты.

"Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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