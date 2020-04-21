КС запретил бессрочное включение в реестр недобросовестных лесопользователей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ признал противоречащей основному закону страны норму Лесного кодекса России, на основании которой арендатора лесного участка могли внести в реестр недобросовестных пользователей на неограниченный срок, а также обязал федеральные власти внести изменения в кодекс. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать статью 98.1 Лесного кодекса РФ не соответствующей Конституции РФ, <…> в системе действующего правового регулирования предусмотренное этой нормой включение информации об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, с которыми договор аренды лесного участка расторгнут по основанию, установленному пунктом 3 части первой статьи 619 Гражданского кодекса РФ, в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений влечет бессрочное ограничение прав указанных субъектов в сфере хозяйственного лесопользования, в том числе права заключать договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности", - говорится в документе.

КС также постановил, что законодательные власти РФ должны внести поправки в Лесной кодекс до 1 января 2021 года.

Согласно материалам дела, в КС прошло рассмотрение заявления фирмы "Горизонт". Предметом рассмотрения стала названная статья Лесного кодекса. В КС компания обратилась после того, как Арбитражный суд Амурской области взыскал с фирмы более 1,2 млн рублей задолженности за несвоевременную оплату аренды лесного участка и после этого она попала в реестр недобросовестных лесопользователей. Позже компания оплатила долг, однако из реестра ее не убрали.

Фирма подала в суды общей юрисдикции на Рослесхоз с требованием исключить ее из реестра, но получила отказ, так как они сослались на Лесной кодекс, который не регулирует сроки нахождения в реестре. Конституционный суд также указал, что иск "Горизонта" в суде общей юрисдикции должен быть пересмотрен с учетом данного постановления.