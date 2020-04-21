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Оборот Wildberries в I квартале вырос на 95%

Он превысил 75 млрд рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Оборот Wildberries в январе-марте 2020 года вырос на 95% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 75,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В I квартале 2020 года Wildberries продолжил диверсификацию своего ассортимента. Fashion-сегмент по-прежнему занимает наибольшую долю в обороте компании - 58% (43,7 млрд рублей, рост на 57%), доля детских товаров составила 16% (11,7 млрд рублей, рост на 80%). В два раза выросла доля сегмента "Электроника, бытовая техника и оргтехника" - с 5 до 10% (7,5 млрд рублей, рост на 255%), доля товаров для дома и дачи увеличилась на треть - до 9% (7 млрд рублей, рост на 178%).

Компания за отчетный период выполнила 60,5 млн заказов, что в два раза больше показателя I квартала 2019 года. Продажи товаров российского производства на онлайн-площадке выросли на 90%, а их доля в ассортименте компании составила 40%. Число покупателей в I квартале выросло более чем в два раза, а в апреле - уже в три раза относительно апреля 2019 года. Кроме того, выросла доля покупателей из небольших населенных пунктов страны. Так, в городе Заполярный Мурманской области с населением 15 тыс. человек продажи выросли на 1120% год к году, в Нолинске Кировской области с численностью населения менее 10 тыс. человек - на 1425%.

Число поставщиков компании выросло в 1,5 раза до 26 тыс. Наибольшая динамика прироста новых поставщиков - почти в три раза год к году - отмечалась в марте после упрощения процедуры регистрации, в первые недели апреля число новых поставщиков выросло уже в пять раз год к году.

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