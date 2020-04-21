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Ситуация с ценой на нефть WTI

Цена майского фьючерса WTI вернулась к отрицательным значениям

Цена июньского фьючерса на нефть этой марки опустилась до $20,16
Описание
© AP Photo/Mark Lennihan

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года торгуется в отрицательных значениях, достигла минус $4,72 за баррель, следует из данных торговой площадки на 10:57 мск.

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При этом, по данным на 09:26 мск, WTI стоила $0,1 за баррель.

В минимуме торгов 21 апреля стоимость майского фьючерса WTI достигала минус $5 за баррель.

В свою очередь цена июньского фьючерса WTI опускается до $20,16 за баррель (-1,37%), а сорта Brent - до $22,56 за баррель (-11,77%).

Торги майским фьючерсом WTI заканчиваются 21 апреля.

Теги
Ситуация с ценой на нефть WTI
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