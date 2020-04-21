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Пандемия коронавируса нового типа

Регионы России получат 653 машины скорой помощи для борьбы с коронавирусом

Все они будут оснащены аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, мониторами параметров пациента, аппаратами ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных и другими оборудованиями
Описание
© Пресс-служба ПАО «СОЛЛЕРС»

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Более 650 машин скорой помощи от компании Ford Sollers для борьбы с последствиями распространения коронавируса нового типа поступят в регионы России в соответствии с заказом министерства промышленности и торговли РФ. Первая партия машин поступит в медучреждения в апреле, сообщила журналистам во вторник пресс-служба компании.

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"Ford Sollers поставит 653 автомобиля скорой медицинской помощи по заказу Министерства промышленности и торговли России. Все автомобили класса С будут выполнены на базе Ford Transit. Компания планирует передать автомобили в кратчайшие сроки: первая партия поступит на службу в медицинские учреждения в апреле, оставшаяся партия - в мае и июне текущего года. Поставка автомобилей скорой медицинской помощи планируется в 67 регионов Российской Федерации в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Автомобили произведут на базе переднеприводных Ford Transit с длинной базой, дизельным двигателем объемом 2,2 л (125 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Машины оснащены необходимым реанимационным оборудованием. В комплектацию входят: аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-монитор, электрокардиограф с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ, монитор параметров пациента, аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележка-каталка для транспортировки пациентов и другое оборудование, в соответствии с требованиями Минздрава России. Кроме того, автомобили оборудованы системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и планшетными компьютерами.

Завод Ford Sollers в Елабуге выпускает линейку коммерческих автомобилей Ford Transit по технологии полного цикла, включая сварку и окраску. R&D центр компании также занимается разработкой и производством специальных версий коммерческого транспорта на базе Ford Transit, адаптированных для нужд российских корпоративных и государственных заказчиков.

Ранее правительство России выделило из своего резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку 1 200 автомобилей скорой медицинской помощи для регионов страны. Поставщиками были выбраны три компании: Ford Sollers, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, также входит в группу "Соллерс") и Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие "Группы ГАЗ").

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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