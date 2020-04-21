Власти Крыма снизят на 50% два налога для пострадавших от пандемии предприятий

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Крым снизят на три месяца на 50% два вида налогов для юридических лиц: на имущество и транспортный, также изучается возможность запуска в мае отдельных отраслей экономики, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Предварительно мы обсуждали вопрос запуска бизнеса, как мы будем жить в мае. Отрабатываем требования, которые должны быть предъявлены бизнесу. Выберем те сферы, которые не влекут за собой увеличения числа заразившихся", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

Кроме того, сказал он, для предприятий, наиболее пострадавших от вынужденного простоя, будут на 50% снижены налог на имущество и транспортный налог. "На второй квартал, на три месяца [эти меры]. Это будут для бюджета Крыма недополученные доходы - 500 млн рублей. Но, считаем, что эта мера оправданная. И дальнейшие меры поддержки бизнеса будем мониторить", - сказал он.

Соответствующие изменения в региональное законодательство будут внесены на этой неделе Государственным советом республики.

Согласно указу главы Крыма о введении режима повышенной готовности, в республике из-за коронавируса до 30 апреля действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, граждан обязали не покидать дома без острой необходимости. 13 апреля 2020 года власти Республики Крым отменили в апреле арендную плату для простаивающих из-за ситуации с коронавирусом предприятий, для работающих предприятий она снижена на 50%.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1 368 человек, под домашним - 1 248, в стационарах - 73, в обсерваторах - 47. В регионе 46 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписаны из больниц 23 человек. Состояние заразившихся удовлетворительное.