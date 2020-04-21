X5 Retail Group запустила в Москве экспресс-доставку "Перекресток.Быстро"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. X5 Retail Group из-за коронавируса приняла решение об ускоренном запуске в Москве экспресс-доставки "Перекресток.Быстро", говорится в сообщении компании.

"X5 Retail Group объявляет о запуске пилота быстрой доставки из московских супермаркетов торговой сети "Перекресток". Сборка происходит непосредственно в магазине, что позволяет покупателю получить необходимые товары в течение 1-2 часов", - говорится в сообщении.

"Мы приняли решение об ускоренном запуске пилота по экспресс-доставке из супермаркетов "Перекресток", чтобы возможности сервиса помогли нашим покупателям справиться с непростой ситуацией, которая разворачивается сейчас по всему миру. Наша модель дистанционной доставки из магазина позволяет подключать к этому сервису все больше торговых точек с минимальным уровнем капитальных затрат", - отметил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Пилот проходит на базе девяти московских супермаркетов "Перекресток", доступен жителям Северного, Северо-Восточного, Южного и Юго-Западного направлений Москвы. В мае сервис охватит всю Москву, а до конца года выйдет в другие города.

На 31 марта 2020 г. под управлением X5 находились 16 тыс. 658 магазинов (15 тыс. 739 магазинов "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель").