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Иностранные фармпроизводители смогут маркировать лекарства на таможенных складах

В Центре развития перспективных технологий отметили, что это обеспечит для компаний экономическую целесообразность поставок в Россию

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Иностранные фармпроизводители, поставляющие в РФ небольшие объемы лекарственных препаратов, смогут маркировать свою продукцию на российских таможенных складах. Соответствующий проект изменений в постановление рассматривается правительством, сообщает оператор маркировки в РФ Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Препараты для лечения редких заболеваний и таргетной терапии, ввозимые на территорию России небольшими партиями до 10 тыс. упаковок, можно будет маркировать не только на производстве, но и на таможенных складах в России, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность", - говорится в сообщении.

В ЦРПТ отметили, что предлагаемые изменения обеспечат для компаний экономическую целесообразность поставок в Россию, а также гарантируют прослеживаемость движения лекарств, их оригинальность и безопасность для потребителей.

По данным ЦРПТ, на текущий момент в системе мониторинга движения лекарственных препаратов зарегистрировано около 80% иностранных фармпроизводителей.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.

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Россия
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