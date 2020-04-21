В России свыше 100 вузов создали рабочие места для студентов в условиях пандемии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 100 российских вузов создали рабочие места для студентов в рамках инициированной Минобрнауки РФ программы по трудоустройству в условиях пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"Более 100 вузов организовали рабочие места для студентов", - говорится в сообщении.

По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, которого цитирует пресс-служба, программа позволит снять социальное напряжение и компенсировать выпадающие доходы студентов.

"Минобрнауки России будет помогать вузам, готовым трудоустроить у себя студентов. Программа занятости рассчитана на период до начала нового учебного года, но если покажет свою состоятельность и будет хорошо воспринята студентами и университетами, то станет постоянно действующей", - сказал Фальков.

В прошлом месяце пилотные проекты были запущены в Дальневосточном федеральном университете, Томском государственном университете, Тюменском госуниверситете, Балтийском федеральном университете им. Канта и Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. К программе также подключаются крупные индустриальные партнеры в регионах.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.