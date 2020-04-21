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Объем производства сельхозпродукции в Кабардино-Балкарии вырос на 3,5% в I квартале

Он составил 5,6 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 21 апреля. /ТАСС/. Объем сельскохозяйственной продукции в Кабардино-Балкарии за первый квартал 2020 года составил 5,6 млрд рублей, что на 3,5% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в I квартале 2020 года в действующих ценах, по расчетам, составил 5,6 млрд рублей, или 103,5% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года", - говорится в сообщении.

По данным управления, сельскохозяйственные организации республики уже приступили к весенне-полевым работам. На 1 апреля 2020 года посеяно 5,3 тыс. га яровых культур, к этому времени в 2019 г. было посеяно 3,1 тыс. га.

Что касается животноводства, то на начало апреля увеличилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, овец и коз, сократилось поголовье свиней и птицы. В I квартале 2020 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей увеличилось производство молока, яиц, скота и птицы.

По предварительным данным, посевная площадь в Кабардино-Балкарии в 2020 году составит 281,8 тыс. га, озимого клина - 58 тыс. га, озимых зерновых культур - 53,95 тыс. га. Площадь ярового клина составит 223,8 тыс. га, это немногим больше, чем в прошлом году. Для озимого сева под урожай 2020 года использован отечественный семенной материал. Яровые культуры засеяны на площади более 20,6 тыс. га, что составляет 9% от общей планируемой площади.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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