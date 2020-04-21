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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: страны ЕС не согласовали к саммиту 23 апреля план финпомощи после пандемии

По данным агентства, между странами ЕС пока нет взаимопонимания об источниках финансирования этого фонда

БРЮССЕЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Экстренный онлайн-саммит ЕС 23 апреля, вероятно, не сможет завершиться принятием решения о порядке финансирования фонда восстановления европейской экономики после карантинных мер, связанных с пандемией, поскольку страны сообщества не смогли согласовать предложенное Еврокомиссией увеличение бюджета Евросоюза на 2021-2022 годы. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

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"Лидеры ЕС, которые проведут консультации по видеоконференции в четверг, вероятно, не смогут принять никакого финального решения о порядке финансирования фонда восстановления европейской экономики от пандемии коронавируса", - отмечает агентство. По его данным, между странами ЕС пока нет взаимопонимания об источниках финансирования этого фонда.

На предварительных консультациях с послами ЕС в понедельник Еврокомиссия предложила в исключительном порядке повысить взносы всех стран ЕС в бюджет Евросоюза на 2021-2022 годы, однако эта идея пока не была поддержана. Кроме того, Германия, Австрия, Нидерланды и Швеция также настаивают на введении четких временных ограничений, в течение которых льготное кредитование в рамках фонда восстановления будет доступно для государств ЕС.

На этой же встрече Еврокомиссия сообщила, что экономический спад в Евросоюзе может достичь рекордных 10% в 2020 году из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. В своем последнем официальном экономическом прогнозе в середине февраля Еврокомиссия утверждала, что пандемия коронавируса "незначительно скажется на мировой экономике" и это влияние будет преодолено уже в I квартале 2020 года, в результате чего рост экономики ЕС сохранится, но замедлится с 1,6% до 1,4%. Уже в марте, по данным источников, Еврокомиссия изучала сценарии, что рост в 2020 году сменится спадом, объем которого может составить от 1% до 2,5% ВВП, официально эти цифры не подтверждались.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил в интервью французском телеканалу BFM, что на восстановление после карантинов европейской экономике может потребоваться порядка €1,6 трлн. По его словам, эти деньги "всем странам [ЕС] придется брать взаймы", поскольку ни одна из стран ЕС не способна справиться с кризисом самостоятельно. Он также предупредил, что внешние границы стран еврозоны будут закрыты минимум до конца лета, а всему европейскому туристическому сектору потребуется реанимация.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

Теги
АвстрияШвецияГерманияНидерландыПандемия коронавируса нового типа
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