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В Госдуме предложили выплачивать 12 130 рублей всем безработным

Глава комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов направил премьер-министру Михаилу Мишустину соответствующее письмо. Нилов считает, что такая мера поможет снизить рост социальной напряженности
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов (ЛДПР) направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением распространить выплату максимального пособия в размере 12 130 рублей на всех безработных. Текст обращения имеется в распоряжении ТАСС.

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"Во избежание дискриминационного подхода при назначении пособий по безработице, в целях снижения роста социальной напряженности, а также с учетом трудностей в поиске новой работы в ситуации массовой приостановки деятельности предприятий и организаций считаю необходимым распространить действие положений постановления правительства РФ №485 о выплате пособий по безработице в максимально возможном размере 12 130 рублей на всех граждан, признанных в настоящее время безработными", - говорится в тексте.

Согласно постановлению кабмина, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНилов, Ярослав Евгеньевич
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