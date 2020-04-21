Лавров заявил, что РФ рассчитывает решить в ближайшее время вопрос авиасообщения с Грузией

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия надеется в ближайшее время решить вопрос о восстановлении авиасообщения с Грузией. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем эту проблему решить", - сказал он.

"Для нас главное, чтобы не раздувалась русофобская кампания в Тбилиси, эксцессы которой были во время проведения Всемирной ассамблеи православия. Они, конечно, заставили нас серьезно задуматься над проблемой безопасности россиян. Хотя потом грузинская сторона уверяла, что безопасность будет обеспечиваться, все-таки уже сейчас мы находимся в ситуации, когда авиасообщение заморожено", - добавил министр.

По указу президента РФ, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.

Открытие торговых представительств

Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Грузией возможность открытия торговых представительств, если такое предложение поступит от Тбилиси.

"Будем готовы дипломатические отношения восстановить, поскольку не мы были инициаторами их разрыва. Наверное, надо дождаться того, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу. Торговые представительства также предполагают наличие каких-то договоренностей. Не думаю, что это резко добавит каких-то преимуществ, но, если нам предложат, мы совершенно точно рассмотрим такую возможность", - сказал он.

Министр отметил, что разделяет заинтересованность в развитии сотрудничества с Грузией и делать это необходимо "максимально широко и с пользой для граждан и народов" двух стран. "Если бы было полноценное посольство, решение экономического и торгового взаимодействия, культурных связей осуществлялось оперативнее, более эффективно", - указал Лавров.

2 сентября 2008 года Грузия прервала дипломатические отношения с РФ из-за с признания независимости Абхазии и Южной Осетии. При разрыве дипотношений МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские отношения с РФ. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический и технический персонал. В Москве при посольстве Швейцарии в РФ образована секция интересов Грузии, в которой работает грузинский персонал.

Кроме того, с 2012 года в Праге проходят регулярные встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураба Абашидзе и экс-замглавы МИД РФ, сенатора Григория Карасина.