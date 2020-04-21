Guardian: Ричард Брэнсон заложит свой остров для спасения Virgin Atlantic

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Британский миллиардер Ричард Брэнсон заложит принадлежащий ему остров Некер в Карибском бассейне, чтобы обеспечить финансовую помощь своему международному конгломерату Virgin Group, в том числе, чтобы спасти от краха авиакомпанию Virgin Atlantic, пострадавшую от последствий пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила газета The Guardian .

"Реальность этого беспрецедентного кризиса такова, что многие авиакомпании по всему миру нуждаются в государственной поддержке и многие уже получили ее. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить авиакомпанию, но для этого нам потребуется государственная поддержка на фоне серьезной неопределенности, связанной с осуществлением [пассажирских] перевозок и неизвестностью того, как долго самолеты будут стоять на приколе", - сказал он.

Предприниматель, которому также принадлежит занимающаяся космическим туризмом фирма Virgin Galactic, планирует убедить британское правительство предоставить кредит его авиакомпании в размере £500 млн ($620 млн), чтобы помочь ей преодолеть "разрушительные последствия пандемии". Средства, полученные от залога острова, миллиардер планирует направить на то, "чтобы сохранить как можно больше рабочих мест" в Virgin Atlantic.

Брэнсон является седьмым в списке богатейших людей Великобритании. Его состояние оценивается в £4,7 млрд ($5,8 млрд). Последние 14 лет он проживал на Британских Виргинских островах, зависимой территории Соединенного Королевства, свободной от уплаты некоторых налогов. В этой связи он отметил, что не собирается присваивать деньги британских налогоплательщиков, а лишь рассчитывает на "коммерческий кредит, который авиакомпания вернет".