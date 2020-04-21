Guardian: Ричард Брэнсон заложит свой остров для спасения Virgin Atlantic

ЛОНДОН, 21 апреля. /ТАСС/. Британский миллиардер Ричард Брэнсон заложит принадлежащий ему остров Некер в Карибском бассейне, чтобы обеспечить финансовую помощь своему международному конгломерату Virgin Group, в том числе, чтобы спасти от краха авиакомпанию Virgin Atlantic, пострадавшую от последствий пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила газета The Guardian.
"Реальность этого беспрецедентного кризиса такова, что многие авиакомпании по всему миру нуждаются в государственной поддержке и многие уже получили ее. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить авиакомпанию, но для этого нам потребуется государственная поддержка на фоне серьезной неопределенности, связанной с осуществлением [пассажирских] перевозок и неизвестностью того, как долго самолеты будут стоять на приколе", - сказал он.
Предприниматель, которому также принадлежит занимающаяся космическим туризмом фирма Virgin Galactic, планирует убедить британское правительство предоставить кредит его авиакомпании в размере £500 млн ($620 млн), чтобы помочь ей преодолеть "разрушительные последствия пандемии". Средства, полученные от залога острова, миллиардер планирует направить на то, "чтобы сохранить как можно больше рабочих мест" в Virgin Atlantic.
Брэнсон является седьмым в списке богатейших людей Великобритании. Его состояние оценивается в £4,7 млрд ($5,8 млрд). Последние 14 лет он проживал на Британских Виргинских островах, зависимой территории Соединенного Королевства, свободной от уплаты некоторых налогов. В этой связи он отметил, что не собирается присваивать деньги британских налогоплательщиков, а лишь рассчитывает на "коммерческий кредит, который авиакомпания вернет".