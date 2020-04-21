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В Германии сообщили о скором проведении новых транзакций с Ираном c использованием INSTEX

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, операции будут касаться экспорта товаров, необходимых для сдерживания распространения коронавируса

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Новые транзакции с использованием механизма Евросоюза по финансовым расчетам с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов") состоятся в скором времени. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"INSTEX по-прежнему находится после первой транзакции в стадии зарождения. Мы поддерживаем тесный контакт друг с другом и по возможности в скором времени состоятся новые транзакции", - сказал он.

По словам Мааса, они будут касаться экспорта товаров, необходимых для сдерживания распространения коронавируса.

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