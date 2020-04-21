Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску обвалу цен на нефть

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал спекулятивным моментом падение цен на майские фьючерсы по нефти, которые не дают повод для чрезмерно негативных оценок реальности.

"Вчера (в понедельник) произошел обвал цен на майские фьючерсы, цены на нефть не уходили в отрицательные значения", - констатировал во вторник представитель Кремля в беседу с журналистами. "Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", - подчеркнул Песков.

По его мнению, "безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску". Пресс-секретарь президента РФ сослался на мнения экспертов: "Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов". "Эта ситуация неприятная, но тем не менее, не нужно ее ассоциировать с текущей динамикой изменения цен на нефть сегодняшнего дня", - повторил Песков. "Разумеется, мы очень внимательно отслеживаем динамику изменений цен на нефть", - заверил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в случае необходимости российские власти задействуют имеющиеся ресурсы для смягчения негативных последствий падения цен на нефть в мире для экономики РФ. "Главное здесь, что наше правительство, наше руководство располагает всеми необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий международной валотильности для нашей экономики", - заявил представитель Кремля во вторник журналистам.

Он пообещал: "Конечно, при необходимости все эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействоваться".

При этом Песков отказался комментировать высказывания замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который призвал перейти к принципу take or pay (бери или плати) в мировой торговле нефтью. "Я являюсь пресс-секретарем президента Российской Федерации и в данном случае не имею полномочий говорить от имени и за заместителя председателя Совета безопасности", - объяснил он.

Контакты участников сделки ОПЕК+

Песков также сообщил, что контакты участников сделки ОПЕК+ будут осуществляться при необходимости, но пока каких-либо решений об их проведении нет.

"Существуют все механизмы сверки позиций с нашими партнерами по этой сделке, при необходимости будут осуществляться должные контакты", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности новых решений по линии ОПЕК+. Он при этом воздержался от каких-либо комментариев о том, возможны ли новые решения в этой сфере в связи с ситуацией на рынке нефти.

По словам представителя Кремля, предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести 10 мая встречу комитета по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+ "принято во внимание". "Но каких-либо решений или согласованных действий на этот счет пока нет", - сказал Песков.