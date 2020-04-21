Кремль отслеживает настроения людей в интернете, готовя меры поддержки

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Кремль внимательно отслеживает настроения людей в интернете и учитывает их при подготовке мер поддержки. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом он не склонен считать массовое появление различных хештегов на различных интернет-ресурсах своего рода митингами.

"Мы очень тщательно отслеживаем появление разных форматов в интернет-пространстве", - сказал он. Песков добавил, что жалобы людей учитываются при разработке мер поддержки. "Конечно, мы с большим вниманием относимся к тем сообщениям, где люди говорят о тех сложностях, которые они переживают и о причинах этих сложностей, - уточнил представитель Кремля. - По мере возможности это учитывается при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни".