Лукашенко заявил, что Россия отказалась поставлять гречку Белоруссии

МИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить производство гречихи в республике в связи с появившимися якобы сложностями с поставками гречневой крупы из России.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко во вторник посетил предприятие "Славянка" в Бобруйске (Могилевская область), которое в связи с пандемией начало производство средств индивидуальной защиты. Но прежде всего он поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания, обратив особое внимание на возделывание гречихи.

"Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - сказал Лукашенко.

Президент также поинтересовался, как идет сев других культур, есть ли у предприятий вопросы с наличием топлива и удобрений.

1 апреля белорусское правительство временно запретило вывозить за пределы республики гречку, лук-севок, лук репчатый и чеснок вне зависимости от страны их происхождения. 3 апреля президенту докладывали, что республика практически наполовину закрывает собственные потребности в гречке, но часть закупается в основном в России, где производство этой культуры обходится дешевле. Одновременно Лукашенко информировали, что с поставками гречки из России сейчас периодически возникают трудности. После этого президент заявил, что возделывать гречку белорусам необходимо самостоятельно.