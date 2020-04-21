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Ernst & Young запустила онлайн-трекер государственных инициатив по поддержке бизнеса

В аудиторской компании отметили, что в базе уже около 300 инициатив

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Аудиторская компания Ernst & Young (EY), являющаяся членом Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), запустила бесплатный онлайн-трекер государственных инициатив, направленных на антикризисную поддержку бизнеса. Об этом ТАСС сообщил координатор работы Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, управляющий партнер по странам СНГ компании EY Александр Ивлев.

"Сегодня это единственный ресурс на российском и зарубежном рынках, который в режиме онлайн мониторит все инициативы, освещает меры господдержки", - сказал координатор работы КСИИ.

По его словам, в базе уже порядка 300 инициатив, все они отлеживаются в ежедневном формате.

"Мы наблюдаем, что каждый день добавляется определенное количество, в среднем ежедневно добавляется 20-30 новых инициатив", - сказал он, добавив что трекер включает в себя инициативы как по Москве, так и по регионам.

"В пилотной версии сейчас 18 регионов, но мы хотим расширять продукт, чтобы охватить всю территорию России. Сейчас важно понимать, что происходит в регионах и должно быть понимание на местах, о том, какую поддержку может получить бизнес", - заявил Ивлеев, добавив, что компания Ernst & Young не планирует зарабатывать на этом инструменте.

В пилотную версию входит 18 регионов - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Волгоградская область, Воронежская область, Калининградская область, Красноярский край, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Приморский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Ростовская область, Самарская область, Ульяновская область и Челябинская область.

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