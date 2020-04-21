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"Аэрофлот" и "Победа" прекратят продажу билетов через Aviasales с 1 мая

Авиакомпании ранее предложили Aviasales снизить размер комиссии или расторгнуть договор. Метапоисковик выбрал второй вариант

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" прекратят продажу авиабилетов через метапоисковик Aviasales. Об этом ТАСС сообщил источник в группе "Аэрофлот" и подтвердили представители авиакомпаний.

В пресс-службе "Победы" добавили, что сотрудничество будет приостановлено с 1 мая.

"Аэрофлот" и "Победа" направили в Aviasales письма с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор. Метапоисковик выбрал второй вариант", - сказал источник.

По его словам, метапоисковик получает комиссию за продажу билета: посетитель на сайте метапоисковика выбирает вариант и, кликая по ссылке, переходит на сайт продавца билета. "За каждую продажу метапоисковик получает комиссию", - добавил он.

В пресс-службе "Победы" пояснили, что сейчас авиакомпания, хоть и не выполняет полеты до 31 мая (ранее приняла решение их приостановить на фоне пандемии коронавируса), билеты на более глубокие даты продаж тем не менее реализует.

"Сотрудничество будет приостановлено с 1 мая 2020 года. Мы видим сейчас серьезное снижение покупательской возможности и сосредоточены на максимальном сокращении расходов, чтобы предлагать клиентам более выгодные тарифы. В условиях кризиса многие наши партнеры пошли навстречу и пересмотрели условия договоров с "Победой, чтобы россияне могли себе позволить купить билет, когда завершится карантин", - сообщил журналистам официальный представитель лоукостера.

В "Аэрофлоте" информацию также подтвердили, отметив, что компания планирует сосредоточиться на продвижении прямых продаж.

"Мы действительно направили агрегатору уведомление об изменении комиссионного вознаграждения. Агрегатор принял собственное решение - о расторжении договора. В условиях существенного внешнего давления мы реализуем ряд мероприятий, связанных с оптимизацией затрат, - сообщила журналистам официальный представитель авиакомпании Юлия Спивакова. - Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж "Аэрофлот" планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения".

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