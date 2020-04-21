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Власти Ленобласти на пять лет отменят налог на имущество арендодателям площадей для МСП

В регионе также введен трехмесячный мораторий на плату арендных платежей по договорам на предоставление госимущества Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области на пять лет освободит от платы налога на имущество частных арендодателей коммерческой недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые предоставят скидку арендаторам в размере не менее 50% от ежемесячного платежа на срок не менее трех месяцев.

"Мы на пять лет отменяем налог на имущество для тех частных арендодателей, которые согласятся предоставить скидку арендаторам в размере не менее 50% от ежемесячного платежа на срок не менее трех месяцев", - сказал зампредседателя правительства региона - глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов в петербургском пресс-центре ТАСС.

Власти региона на три месяца также ввели мораторий на плату арендных платежей по договорам на предоставление госимущества Ленинградской области и рассрочку на уплату арендных платежей до конца 2020 года для всех предприятий региона.

Предусмотрено также снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения по объекту налогообложения "доходы" с 6% до 1% для предприятий в сферах туризма, досуга, общественного питания, бытовых услуг с распространением срока действия с 1 января 2020 года. На оплату основного долга и процентов по микрозаймам для субъектов МСП введен мораторий на три месяца по договорам микрозаймов, заключенных государственной микрокредитной компанией Ленинградской области и муниципальными микрокредитными компаниями.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что власти готовы выделить из региональной казны 1 млрд рублей для поддержки малого и среднего бизнеса.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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