РЭЦ протестирует информационную систему "Одно окно" с участием экспортеров

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) протестирует информационную систему "Одно окно" с привлечением участия экспортеров. Об этом говорится в сообщении организации.

"Российский экспортный центр принял в опытную эксплуатацию информационную систему "Одно окно" в целях совершенствования процесса эксплуатации и контроля характеристик системы. Опытная эксплуатация позволяет проверить систему, устранить возможные недочеты, улучшить пользовательский опыт", - отмечается в сообщении.

Публичное предоставление доступа к сервисам "Одного окна" намечено на ноябрь 2020 года. С помощью информационной системы экспортеры получат доступ в электронном виде к комплексному оформлению экспорта - государственным услугам, мерам государственной поддержки, к услугам группы РЭЦ, институтов развития и других организаций.

Как пояснили в РЭЦ, подключение предпринимателей к "Одному окну" будет идти поэтапно. Среди первых сервисов, которые будут доступны экспортерами в рамках данной услуги станет "Экспортный акселератор", позволяющий оценить уровень экспортной зрелости компании и сформировать индивидуальную дорожную карту подготовки и выхода на экспорт. Также экспортеры смогут протестировать услугу по поиску иностранных партнеров, позволяющую экспортерам получить контакты потенциальных покупателей продукции за рубежом, и услугу "Навигатор экспортера", с помощью которой можно подобрать целевую страну и потенциальных партнеров.

"Одно окно" - это такой "МФЦ для экспортеров", возможность получить все необходимые сервисы из одной точки, а не возить коробками одни и те же документы в разные ведомства. Существенной ценностью "Одного окна" станет получение именно государственных сервисов - субсидий, сертификатов, лицензий, декларирования товаров для таможенных целей, подтверждение нулевой ставки НДС для экспортеров", - пояснила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, слова которой приводятся в сообщении организации.