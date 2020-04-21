{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЭЦ протестирует информационную систему "Одно окно" с участием экспортеров

Публичное предоставление доступа к сервисам "Одного окна" намечено на ноябрь 2020 года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) протестирует информационную систему "Одно окно" с привлечением участия экспортеров. Об этом говорится в сообщении организации.

"Российский экспортный центр принял в опытную эксплуатацию информационную систему "Одно окно" в целях совершенствования процесса эксплуатации и контроля характеристик системы. Опытная эксплуатация позволяет проверить систему, устранить возможные недочеты, улучшить пользовательский опыт", - отмечается в сообщении.

Публичное предоставление доступа к сервисам "Одного окна" намечено на ноябрь 2020 года. С помощью информационной системы экспортеры получат доступ в электронном виде к комплексному оформлению экспорта - государственным услугам, мерам государственной поддержки, к услугам группы РЭЦ, институтов развития и других организаций.

Как пояснили в РЭЦ, подключение предпринимателей к "Одному окну" будет идти поэтапно. Среди первых сервисов, которые будут доступны экспортерами в рамках данной услуги станет "Экспортный акселератор", позволяющий оценить уровень экспортной зрелости компании и сформировать индивидуальную дорожную карту подготовки и выхода на экспорт. Также экспортеры смогут протестировать услугу по поиску иностранных партнеров, позволяющую экспортерам получить контакты потенциальных покупателей продукции за рубежом, и услугу "Навигатор экспортера", с помощью которой можно подобрать целевую страну и потенциальных партнеров.

"Одно окно" - это такой "МФЦ для экспортеров", возможность получить все необходимые сервисы из одной точки, а не возить коробками одни и те же документы в разные ведомства. Существенной ценностью "Одного окна" станет получение именно государственных сервисов - субсидий, сертификатов, лицензий, декларирования товаров для таможенных целей, подтверждение нулевой ставки НДС для экспортеров", - пояснила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, слова которой приводятся в сообщении организации.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Сбербанк просчитал, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит с 5 по 10 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС