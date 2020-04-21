От "Калашникова" до "Мира хобби". Кого признал системообразующим Минпромторг

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минпромторг России внес в первый вариант своего перечня системообразующих предприятий 246 компаний из 15 отраслей - от автопрома и машиностроения до производства одежды и обуви. Как отметили в министерстве, список не является окончательным и будет расширен уже на этой неделе.

Попавшие в перечень предприятия смогут рассчитывать на государственную поддержку, но, как предупредил глава Минэкономразвития Максим Решетников, автоматического получения льгот не будет - решения предполагается принимать точечно по каждой компании.

Список системообразующих предприятий появился в России во время кризиса 2008-2009 годов, он неоднократно дополнялся и расширялся. В начале 2020 года предполагалось, что в него войдут около 600 компаний, но позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил вместо жесткого перечня предусмотреть отраслевые списки. На данный момент утверждены четыре таких списка, куда по предложению Минпромторга, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхоза вошли почти 500 компаний. Всего в перечни войдут 1-1,1 тысячи предприятий, говорил Решетников.

От автомобильной промышленности до "Щербинских лифтов"

В Минпромторге отметили, что для предприятий каждой из 15 отраслей, представленных в списке министерства, установлены свои критерии по выручке и числу сотрудников. В перечень внесли градообразующие предприятия, оказывающие существенное влияние на развитие региона, ряд исполнителей гособоронзаказа, компании, которые эксплуатируют важную инфраструктуру и обеспечивают безопасность в Крыму, Севастополе, Калининградской области, на Дальнем Востоке и другие.

В список вошли 12 предприятий автомобильной промышленности с выручкой более 20 млрд рублей - в частности, "АвтоВАЗ", "Автомобильный завод "Урал", ГАЗ и "Камаз", а также "Соллерс" и "Автотор холдинг". Кроме того, Минпромторг остановил свой выбор на "Рено Россия", "Фольксваген груп Рус", "ПСМА Рус", "Хёндэ мотор мануфактуринг Рус", "Ниссан мэнуфэкчуринг Рус" и "Тойота мотор".

К системообразующим Минпромторг отнес целый ряд "дочек" Ростеха: ОАК и ОДК (с входящим в нее "Уральским заводом гражданской авиации"), "Вертолеты России", "Технодинамику" и КРЭТ, концерны "Созвездие" и "Автоматика", производителя электроники "Швабе" и оружейные "Калашников", "Уралвагонзавод", НПО "Высокоточные комплексы". В список министерства также вошли крупнейшие производители оружия, не входящие в Ростех, - "Тактическое ракетное вооружение" и "Алмаз-Антей".

Больше всего в перечне предприятий машиностроения - от "Силовых машин", "Трансмашхолдинга" и "Синары" до Щербинского лифтостроительного завода.

Химия и лес

Минпромторг признал системообразующими 40 предприятий химической промышленности: "Фосагро", "Еврохим" и "Уралхим", "Уралкалий", "Акрон", "Тольяттиазот", "Сибур". В этот раздел внесены и крупные производители шин - "Континентал Калуга", "Нокиан тайерс", "Пирелли тайр Россия", российское подразделение "Мишлен".

Что касается лесопромышленного комплекса, из него в список вошли 29 компаний с выручкой от 5 млрд рублей. Среди них, например, крупнейший производитель целлюлозно-бумажной продукции "Илим", выпускающие туалетную бумагу и фанеру "Сыктывкар тиссью груп" и "Сегежа".

ГУМ и "Парижская коммуна"

Широко представлена в перечне Минпромторга и легкая промышленность - например, "Парижская коммуна" и "Обувь России", "Твое", а также "Мануфактуры Боско" и "ТД ГУМ".

Системообразующими были признаны издатель настольных игр "Мир хобби", производитель пазлов "Степпазл", "Тульская гармонь" и "Павлопосадская платочная мануфактура".

Стресс-тесты

Как пояснял глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, вошедшие в список предприятия должны будут пройти стресс-тесты Минэкономразвития для оценки их финансовой устойчивости. По итогам каждой компании определят категорию риска - от "зеленой" до "красной", после чего государство определит конкретные меры антикризисной поддержки.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики, одобрившая 17 апреля отраслевые перечни Минпромторга, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхоза, 24 апреля рассмотрит отправленные на доработку предложения. Уже на этой неделе список системообразующих предприятий пополнят компании из сферы фармацевтики и медицины, металлургии, ряда секторов машиностроения, производители стройматериалов, мебели и некоторые другие.