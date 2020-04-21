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Вылов рыбы в Дагестане увеличился в пять раз в 2020 году

С начала года в республике выловили 5,3 тыс. т рыбы

МАХАЧКАЛА, 21 апреля. /ТАСС/. Вылов рыбы в Дагестане в первом квартале этого года вырос в пять с лишним раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 983 т до 5,3 тыс. т. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства.

"По итогам первых трех месяцев 2020 года рыбодобывающие предприятия Дагестана выловили 5 тыс. 376 т рыбы, что в пять с лишним раз больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было добыто 983 то рыбы. Такой рост вылова обеспечен в первую очередь за счет активного килечного промысла в республике. Так, в первом квартале этого года добыто около 4,5 тыс. т обыкновенной кильки, когда в 2019 году за этот же период времени - 237 т", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, с начала этого года выдано 193 разрешения на промышленный и прибрежный вылов рыбы, заключено 978 договоров на неодуемые виды рыб. Проблемных вопросов от пользователей водных биологических ресурсов не поступало, но рыбаки отмечают слабую реализацию продукции из-за эпидемиологической обстановки в республике, связанной с коронавирусом.

Ранее СКТУ Росрыболовства сообщило, что с 15 апреля по 15 июня 2020 года, согласно правилам рыболовства, для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна вводится полный запрет на любительское и спортивное рыболовство во всех водных объектах региона. Это значит, что ловить рыбу запрещено всеми орудиями лова во всех водоемах республик Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чечня и Ингушетия, пояснили в управлении.

В январе 2020 года ТАСС сообщал, что объем добычи рыбы в Дагестане по итогам 2019 года составил 10 тыс. т. Это рекордный улов за последние 30 лет, больше всего добыли кильки, кефали, сельди, красноперки и сазана, сообщили тогда в пресс-службе СКТУ Росрыболовства. По сравнению с 2018 годом в 2019 году вылов рыбы увеличился почти на 30%. Одна из причин улучшения динамики уловов - создание единого промыслового пространства на Каспии, пояснили в управлении.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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