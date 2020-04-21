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Mercedes-Benz отзывает в России почти 500 автомобилей G-класса

В Росстандарте пояснили, что причиной являются жгуты электропроводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 494 автомобилей G-класса (тип 463). Речь идет о транспортных средствах, реализованных с мая по ноябрь 2018 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств являются жгуты электропроводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом", - отметили в ведомстве.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, необходимо изменить прокладку жгутов электропроводов передних дверей, а при наличии повреждений - заменить жгут электропроводов.

Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.

В понедельник сообщалось, что "Мерседес-Бенц Рус" отзывает 489 автомобилей E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290). Речь идет о транспортных средствах, реализованных с мая 2018 года по апрель 2019 года, сообщал Росстандарт.

"Причина отзыва транспортных средств: эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации", - отметили в ведомстве. На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, необходимо заменить подводящий маслопровод турбокомпрессора.

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